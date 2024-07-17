لافروف: تصريحات الرئيس الإيراني المنتخب تبشر بتحسين العلاقات مع دول المنطقة

وأدلى لافروف بهذه التصريحات في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك فلسطين، بصفته رئيس مجلس الأمن الدولي.

وأوضح لافروف انه بعد الانتخابات المبكرة في إيران والتصريحات الأولى للرئيس المنتخب مسعود بزشكيان هناك أمل في التقارب بين طهران وجميع دول الخليج الفارسي.

وأضاف: "هناك أمل في التقارب لصالح التغلب على التناقضات وانعدام الثقة التي طال أمدها، ولمصلحة توحيد القوى على أساس مقبول عموما، من أجل تحديد معايير الأمن المتبادل بنفسها دون تدخل خارجي".

وأكد لافروف أن هذا سيسمح أيضا لدول المنطقة بالعمل معا بشأن القضية الفلسطينية وبناء هيكل من الاستقرار وحسن الجوار.

هذا وأعلن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان أنه يعتزم حث الدول العربية على استخدام كافة الأذرع من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

يذكر أن مسعود بزشكيان انتخب رئيسا لإيران بعد استشهاد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته، يوم 19 ايار /مايو الماضي.

ومن المقرر أن يؤدي بزشكيان اليمين الدستورية رسميا یوم 30 تموز/يوليو الجاري.

انتهى ** 2342