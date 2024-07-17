باقري يجري محادثات مع وزير الخارجية اللبناني في نيويورك

وفي هذا اللقاء الذي جاء ضمن سلسلة لقاءات وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري في نيويورك، مساء الاربعاء، تباحث الطرفان حول العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وكان باقري قد التقى في نيويورك ايضا وزراء خارجية روسيا والكويت والمجر، وكذلك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصل القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، إلى نيويورك يوم الاثنين على رأس وفد للمشاركة في اجتماعي مجلس الأمن بشأن فلسطين والتعددية.

وعقد اجتماعا مجلس الأمن برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعت روسيا وزراء خارجية مختلف الدول، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للمشاركة في هذين الاجتماعين في نيويورك.

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