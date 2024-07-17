مخبر يهنئ رئيس وزراء نيبال الجديد

وجاء في رسالة التهنئة التي بعثها محمد مخبر إلى رئيس وزراء نيبال الجديد، الاربعاء: إننا نتطلع إلى التعاون الوثيق لمواصلة تعزيز أواصر الصداقة العميقة بين البلدين، جمهورية إيران الإسلامية ونيبال.
انتهى ** 2342
طهران/ 18 تموز/يوليو/ارنا- هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بالوكالة، انتخاب "كي بي شارما أولي" رئيسا جديدا لوزراء نيبال.
وجاء في رسالة التهنئة التي بعثها محمد مخبر إلى رئيس وزراء نيبال الجديد، الاربعاء: إننا نتطلع إلى التعاون الوثيق لمواصلة تعزيز أواصر الصداقة العميقة بين البلدين، جمهورية إيران الإسلامية ونيبال.
انتهى ** 2342
تعليقك