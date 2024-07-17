١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:١٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85541758
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مخبر يهنئ رئيس وزراء نيبال الجديد

١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:١٩ ص
رمز الخبر: 85541758
مخبر يهنئ رئيس وزراء نيبال الجديد

طهران/ 18 تموز/يوليو/ارنا- هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بالوكالة، انتخاب "كي بي شارما أولي" رئيسا جديدا لوزراء نيبال.

وجاء في رسالة التهنئة التي بعثها محمد مخبر إلى رئيس وزراء نيبال الجديد، الاربعاء: إننا نتطلع إلى التعاون الوثيق لمواصلة تعزيز أواصر الصداقة العميقة بين البلدين، جمهورية إيران الإسلامية ونيبال.

انتهى ** 2342

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