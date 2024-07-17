مخبر يهنئ رئيس وزراء نيبال الجديد

وجاء في رسالة التهنئة التي بعثها محمد مخبر إلى رئيس وزراء نيبال الجديد، الاربعاء: إننا نتطلع إلى التعاون الوثيق لمواصلة تعزيز أواصر الصداقة العميقة بين البلدين، جمهورية إيران الإسلامية ونيبال.

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