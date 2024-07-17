نجم المنتخب العراقي مهند علي ينتقل إلى نادي تراكتور الإيراني

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "لاعب المنتخب الوطني انضم رسمياً للاحتراف في صفوف تراكتور الإيراني بعد نهاية عقده مع نادي الشرطة المتوج بلقب دوري نجوم العراق للموسم المنصرم".

وأضاف أن "اللاعب وصل صباح اليوم (الاربعاء) الى مدينة تبريز الإيرانية وسيلتحق يوم غد بالتدريبات الجماعية للفريق تحضيراً للموسم الجديد".

وبهذا الانتقال، يكون مهند علي اللاعب العراقي الثالث الذي يلعب في الدوري الإيراني الموسم المقبل، حيث يلعب صفاء هادي ضمن صفوف تراكتور منذ موسمين فيما لعب منتظر محمد في صفوف مس رفسنجان الموسم الماضي بعد انتقاله اليه من استقلال طهران في سبيل الاعارة.

انتهى ** 2342