جنود الاحتلال تحت نيران المقاومة في رفح و"نتساريم"

وفي هذا الإطار، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، دكّ قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة العزبة جنوب غرب حي تل السلطان في مدينة رفح بقذائف "الهاون"، وذلك بالتعاون مع ألوية الناصر صلاح الدين.

كما استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق المشروع شرقي مدينة رفح.

ونشرت القسّام مشاهد من كمين مركّب نفّذه مجاهدوها قرب دوّار الأمين محمد في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وتُظهر المقاطع المصوّرة مراحل تحضير العبوات والصواريخ، وممرّ تقدّم الآليات ومسرح العمليات، بالإضافة إلى تفجير آليات الاحتلال عبر استخدام صاروخ من مخلّفات "جيش" الاحتلال وعبوة أفراد وعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105".

بدورها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من قنص مجاهديها أحد جنود الاحتلال خلال التوغّل في حيّ الشجاعية شرقي مدينة غزة.

أما كتائب شهداء الأقصى، فأعلنت قصف تموضع لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية داخل بوابة معبر رفح ومحيطه بقذائف "الهاون".

كما نشرت مشاهد من استهداف تجمّع لجنود الاحتلال وآلياته في محيط معبر رفح برشقة صاروخية من نوع "107" وبقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وأكّدت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في ناقلة جند إسرائيلية متوغّلة في محيط كف المشروع شرقي رفح، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران بداخلها.

كذلك، أعلنت استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في محيط معبر رفح البري بقذائف "الهاون".

وبالاشتراك مع كتائب الأنصار، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، دكّ مقر فرقة قيادة غزة التابع للاحتلال في مستوطنة "رعيم" بصاروخين من نوع "107"، ليعلن إعلام الاحتلال لاحقاً أنّ صواريخ أُطلقت من غزة في اتجاه المستوطنة.

وأعلنت كتائب المجاهدين قصف مستوطنة" نيريم" في غلاف غزة بصاروخين من طراز "107".

من جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني - لواء الشمال، أنّ الوحدة الصاروخية والمدفعية تواصل دكّ مستوطنات الاحتلال ومواقعه العسكرية ومحور "نتساريم" بالصواريخ وقذائف "الهاون".

انتهى ** 2342