وكتب عباس بور في حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: ناقشت في لقاء ودي ومثمر مع نائب رئيس البرلمان رئيس لجنة الدفاع والامن ببرلمان سلوفاكيا، اخر التطورات الدولية.
واضاف انه تم ايضا خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وتعزيزها خاصة البرلمانية منها.
السفير الايراني يلتقي نائب رئيس البرلمان السلوفاكي
١٨/٠٧/٢٠٢٤، ٢:١٢ م
رمز الخبر: 85542165
طهران/ 18 تموز/يوليو/ارنا – التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى النمسا والسفير غير المقيم في سلوفاكيا عباس باقر بور، نائب رئيس برلمان سلوفاكيا رئيس لجنة الدفاع والامن فيه تيبور غاسبار.
وكتب عباس بور في حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: ناقشت في لقاء ودي ومثمر مع نائب رئيس البرلمان رئيس لجنة الدفاع والامن ببرلمان سلوفاكيا، اخر التطورات الدولية.
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