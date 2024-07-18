١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:١٢ م
رمز الخبر: 85542165
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journalistکاظم شماعییان

السفير الايراني يلتقي نائب رئيس البرلمان السلوفاكي

١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:١٢ م
رمز الخبر: 85542165
السفير الايراني يلتقي نائب رئيس البرلمان السلوفاكي

طهران/ 18 تموز/يوليو/ارنا – التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى النمسا والسفير غير المقيم في سلوفاكيا عباس باقر بور، نائب رئيس برلمان سلوفاكيا رئيس لجنة الدفاع والامن فيه تيبور غاسبار.

وكتب عباس بور في حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: ناقشت في لقاء ودي ومثمر مع نائب رئيس البرلمان رئيس لجنة الدفاع والامن ببرلمان سلوفاكيا، اخر التطورات  الدولية.
واضاف انه تم ايضا خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وتعزيزها خاصة البرلمانية منها.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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