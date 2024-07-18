السفير الايراني يلتقي نائب رئيس البرلمان السلوفاكي

وكتب عباس بور في حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: ناقشت في لقاء ودي ومثمر مع نائب رئيس البرلمان رئيس لجنة الدفاع والامن ببرلمان سلوفاكيا، اخر التطورات الدولية.

واضاف انه تم ايضا خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وتعزيزها خاصة البرلمانية منها.