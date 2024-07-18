رئيسة لجنة الصليب الأحمر الدولية تعرب عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة

وشكر باقري في هذا اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في نيويورك ، جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بفلسطين وغزة، ووصف الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني المظلوم بأنها مقلقة للغاية، وقال: للأسف فإن التوجهات المسيسة والمزدوجة والخاطئة جعلت حتى الآن الجهود المبذولة لإنهاء أزمة غزة غير مثمرة.

واضاف: للأسف، يقتل ويجرح أكثر من عشرين شخصًا في غزة كل ساعة؛ ما يحدث هو مأساة إنسانية، ويجب على المجتمع الدولي أن يوقف الكيان الصهيوني بسرعة ويحاسبه.

وفي هذا اللقاء، أعربت ميريانا سبولياريك إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة، وشكرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مساعدتها للصليب الأحمر.

وشرحت جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إرسال المساعدات والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، وقالت إنها ستبذل كل جهودها لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويزور باقري نيويورك منذ الاثنين للمشاركة في اجتماعين لمجلس الأمن الدولي حول "فلسطين" و"التعددية" بدعوة من روسيا بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن في شهر يوليو/تموز.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، اليوم الخميس، مع جويس مسويا، مساعِدة الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وسبق أن التقى باقري خلال الايام الماضية رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، وكذلك وزراء خارجية روسيا ولبنان والكويت والمجر.

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