مسؤولة اممية تثمّن دور إيران البناء في القضايا الإنسانية

وأشار باقري في هذا اللقاء الذي جرى في نيويورك اليوم الخميس إلى مقتل الأبرياء في غزة على يد الكيان الصهيوني كمثال واضح على الإبادة الجماعية للفلسطينيين وترحيلهم القسري، وشدد على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بهذه الجرائم واتخاذ إجراءات فورية لمنعها من الاستمرار.

وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني أن استمرار هذا الوضع لا يمكن تحمله معه ويجب وقف هجمات الكيان الصهيوني ومحاولات تهجير سكان غزة على الفور.

وشدد على ضرورة إرسال مساعدات إنسانية كافية على وجه السرعة، وقال: إن هجمات الكيان الصهيوني على اهل غزة هي هجمات انتقامية وليست هناك اي فرصة لانتصار هذا الكيان في الحرب، انما تزيد فقط التكاليف التي تتحملها الحكومة الأمريكية باعتبارها الداعم الأكبر لهذا الكيان والمسؤول عن استمرار هذه الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية.

كما دعا باقري إلى إدارة قوية وعاجلة للأمم المتحدة لرفع الحصار عن حدود رفح بشكل كامل وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة وقال: يمكن للأمم المتحدة الاعتماد على قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

من جانبها اعربت جويس مسويا، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عن ارتياحها لهذا اللقاء، وشرحت الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والأمين العام لهذه المنظمة ونفسها شخصيا فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشددت مساعِدة الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ضرورة تعزيز الجهود لوقف الحرب وإنهاء الوضع الحالي المثير للقلق.

وفي الختام، أعربت مسويا عن تقديرها للدور البناء الذي تلعبه جمهورية إيران الإسلامية في القضايا الإنسانية، وشددت على أهمية مواصلة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا المجال.

ويزور باقري نيويورك منذ الاثنين للمشاركة في اجتماعين لمجلس الأمن الدولي حول "فلسطين" و"التعددية" بدعوة من روسيا بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن في شهر يوليو/تموز.

كما التقى وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري، اليوم الخميس في نيويورك، ميريانا سبولياريك إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسبق أن التقى باقري خلال الايام الماضية رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، وكذلك وزراء خارجية روسيا ولبنان والكويت والمجر.

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