ايران تفوز على عمان في بطولة شباب آسيا لكرة اليد

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس ضمن المجموعة الثانية من الدور الرئيسي ببطولة شباب اسيا الـ 18، فازت ايران على عمان بنتيجة 32-19 وانتهى الشوط الاول 19-9 .

وكانت ايران قد تصدرت المجموعة الثانية في الدور التمهيدي باربع نقاط بعد فوزها على الكويت 25-23 وعلى الصين 30-26.

وتلعب ايران في الدور الرئيسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب السعودية وعمان واليابان، فيما تضم المجموعة الاولى الكويت وكوريا الجنوبية والبحرين والاردن.

وتتاهل المنتخبات الاربعة الاولى في هذه البطولة الى كاس العالم.

انتهى ** 2342