١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85542420
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اضافة 10 آلاف ميغاواط لقدرة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال 3 اعوام

١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٠٦ ص
رمز الخبر: 85542420
اضافة 10 آلاف ميغاواط لقدرة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال 3 اعوام

طهران / 19 تموز/يوليو/ارنا- اعلن وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان انه تمت خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة إضافة 9364 ميغاواط لقدرة البلاد الإنتاجية من الكهرباء.

وقال محرابيان في تصريح له الخميس: منذ بداية الحكومة الحالية (آب/اغسطس 2021) تمت إضافة 9364 ميغاواط لطاقة البلاد الإنتاجية من الكهرباء ، وسيتجاوز الرقم 10 آلاف ميغاواط بعد تدشين محطتين أخريين بقدرة 640 ميغاواط، في الشهر المقبل.

وصرح وزير الطاقة: من ناحية أخرى، لدينا حالياً محطات توليد كهرباء قيد الإنشاء بقدرة اجمالية تبلغ 8300 ميغاواط، سيتم تشغيلها في حالة المتابعة بنهاية ايلول/سبتمبر العام القادم.

وأضاف: تم خلال الفترة الأخيرة تشغيل 14 وحدة بخار في محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، مما هيأ الأساس لتوفير 3.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

انتهى ** 2342

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