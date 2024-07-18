اضافة 10 آلاف ميغاواط لقدرة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال 3 اعوام

وقال محرابيان في تصريح له الخميس: منذ بداية الحكومة الحالية (آب/اغسطس 2021) تمت إضافة 9364 ميغاواط لطاقة البلاد الإنتاجية من الكهرباء ، وسيتجاوز الرقم 10 آلاف ميغاواط بعد تدشين محطتين أخريين بقدرة 640 ميغاواط، في الشهر المقبل.

وصرح وزير الطاقة: من ناحية أخرى، لدينا حالياً محطات توليد كهرباء قيد الإنشاء بقدرة اجمالية تبلغ 8300 ميغاواط، سيتم تشغيلها في حالة المتابعة بنهاية ايلول/سبتمبر العام القادم.

وأضاف: تم خلال الفترة الأخيرة تشغيل 14 وحدة بخار في محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، مما هيأ الأساس لتوفير 3.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

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