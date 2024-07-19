ايران في المركز الثالث ببطولة آسيا للمصارعة الحرة للاشبال

وحصلت ايران على 161 نقطة في البطولة بحصدها 3 ميداليات ذهبية و1 فضية و2 برونزية.

وتقلد الذهبية كل من آرمان إلهي في وزن 48 كغم، وهومن كلهري في وزن 62 كغم، وسام دانشور في وزن 85 كغم، ونال الفضية صدرا فولادزاده في وزن 75 كغم فيما احرز البرونزية بنيامين آشفتة في وزن 38 كغم، وأمير علي فراستي في وزن 68 كغم.

وحل في المركز الخامس كل من محمد طه أكبر زاده في وزن 41 كغم وأمير حسين خسروي في وزن 57 كغم ، فيما خرج من المنافسة كل من متين كتولي في وزن 44 كغم وسيد أبو الفضل حسيني في وزن 52 كغم.

وتوجت اليابان بالبطولة برصيد 197 نقطة وجاءت الهند في مركز الوصافة بحصولها على 163 نقطة، وايران في المركز الثالث 161 نقطة وكازاخستان في المركز الرابع 159 نقطة وأوزبكستان في المركز الخامس 111 نقطة ومنغوليا في المركز السادس 95 نقطة.

انتهى ** 2342