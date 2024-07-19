حزب الله : إصرار "نتانياهو" على الحرب يسرع بنهاية كيان العدو

واضاف السيد صفي الدين، خلال حفل تأبيني لأحد عناصر الحزب على، أن "لبنان معني بالحرب مع العدو الإسرائيلي بلا أسقف محدودة".



ومساء الخميس، استشهد ستة أشخاص، بينهم قائد ميداني في "وحدة الرضوان"، (قوات النخبة التابعة لحزب الله)، وأصيب 12؛ اثر غارة "إسرائيلية" على جنوب لبنان.



ونعى حزب الله القيادي في وحدة الرضوان الشهيد "جعفر معتوق"، معلنا : ‏بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي جعفر معتوق حبيب معتوق، مواليد عام 1978، من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.



وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الغارة استهدفت مبنى من 3 طوابق، وأسفرت عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة 12.

وحذر أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، دولة الاحتلال مؤخرا بالقول : نقول للعدو، إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوبه، فلن تعانوا نقصا في الدبابات؛ لأنه لن تبقى لكم دبابات"، مشيرا إلى أن "الجبهة في لبنان لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا على غزة وأهلها ومقاومتها، وأن التهديد بالحرب لم يخفهم منذ 10 أشهر عندما كانت إسرائيل في عز قوتها، كما يقال.



وأردف السيد نصر الله : إن تمادي العدو باستهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى استهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق".

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