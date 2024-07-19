١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ ص
رمز الخبر: 85542465
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journalistزهراء ناظمي

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رئيس النيجر يهنئ بانتخاب بزشكيان رئيسا لجمهورية ايران الاسلامية

١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ ص
رمز الخبر: 85542465
رئيس النيجر يهنئ بانتخاب بزشكيان رئيسا لجمهورية ايران الاسلامية

طهران/ 19 تموز/ يونيو/ ارنا- بعث رئيس المجلس الانتقالي في النيجر "الجنرال عبد الرحمن تياني"، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب "مسعود بزشكيان"، ودعا إلى تعزيز التعاون مع طهران.

وجاء في رسالة رئيس المجلس الانتقالي النيجري للرئيس المنتخب : إن انتخابكم الرائع رئيساً لدولة إيران الإسلامية العظيمة يمنحني هذه الفرصة السارة للتحدث إليكم نيابة عن المجلس الوطني لحماية الوطن (NCSR)، حكومة وشعب النيجر.

وأضاف الجنرال تياني : بالنيابة عن دولة النيجر، أهنئكم بصدق على انتصاركم وأتمنى لكم النجاح الكامل في تنفيذ هذه المهمة الهامة.

وأعرب رئيس النيجر عن تمنياته بالتوفيق للسيد بزشكيان، مؤكدا في رسالة التهنئة : ان الشعب الإيراني من خلال انتخابكم رئيسًا لمصيرهم، وثقوا بكم لمواصلة العمل من أجل عظمة البلد الجميل وسعادة شعبه، تمامًا مثل أسلافكم، حفظكم الله وأعانكم في هذا المجال.

وأكد رئيس المجلس الوطني النيجري، على "أواصر الصداقة والأخوة والتعاون بين النيجر وإيران، وتابع : أعتقد اعتقادا راسخا بأن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورات مرضية في ظل قيادتكم وأوامركم الحكيمة".

انتهى**3269 / ح ع **

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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