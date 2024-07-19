الامن الداخلي يعلن استشهاد احد منتسبيه اثر هجوم ارهابي جنوب شرقي البلاد

واوضح بيان صادر عن مركز شرطة سيستان وبلوشستان اليوم، ان مسلحين كانوا يستقلون سيارة صالون من طراز "بيجو بارس" نفذوا باستخدام سلاح ناري، امس، اغتيالا غاشما وجبانا طال احد الضباط المنتسبين لشرطة سراوان؛ ما ادى الى جرح اثنين من الامنيين.

واضاف البيان، انه فور وقوع الهجوم، دخلت القوات الامنية في اشتباك وملاحقة المسلحين مع رعاية سلامة المواطنين، لكن استطاع الارهابون من الهروب مستغلين الظروف التي سادت المنطقة.

وتابع البيان الصادر عن شرطة سيستان بلوشستان، انه تم نقل المصابين الى المراكز العلاجية، لكن للاسف الضابط محمود مطهري استشهد رغم جهود الكادر الطبي لانقاذ حياته.

واكد المركز الاعلامي التابع لقوى الامن الداخلي في سيستان وبلوشستان، استمرار عملية البحث والمطاردة حتى القبض على العناصر المسلحة الارهابية الهاربين من يد العدالة، وانه سيوافي المواطنين بالتفاصيل حول هذا الحادث لاحقا.

انتهى ** ح ع