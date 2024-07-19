أنصار الله : استهداف "تل أبيب" المسير باكورة لعمليات تصعيدية مقبلة

وأضاف الاسد : نحن على الاستعداد التام لأي متغيرات وهي خطوات تصعيدية لن يتم التراجع عنها؛ مؤكدا بان "هناك تكامل مع قوى جبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين المحتلة".

وصرح هذا القيادي في حركة انصار الله، أنهم سيواصلون استهداف "إسرائيل" تضامنا مع الفلسطينيين وسط استمرار الحرب في غزة.

وكان المتحدث العسكري باسم القوات اليمنية "العميد يحيى سريع"، اعلن في بيان صباح اليوم، انه "نفذ سلاح الجوِّ المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهدافِ المهمة بمنطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب".

ولفت سريع إلى، أن الهجوم نفّذ "بطائرةٍ مسيرة جديدة اسمها ‘يافا‘ قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافَها". مضيفا بأن "القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا وإننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق".

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