١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٩ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85542541
T T
٠ Persons

سمات

ردا على قرار الكنيست حول فلسطين؛

متحدث الخارجية : "اسرائيل" تهدد السلام والامن الدوليين

١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٩ ص
رمز الخبر: 85542541
متحدث الخارجية : "اسرائيل" تهدد السلام والامن الدوليين

طهران / 19 تموز / يونيو / ارنا – علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، على قرار الكنيست الصهيوني الاخير والذي عارض فيه تاسيس دولة فلسطينية، مؤكدا : ان كيان الفصل العنصري "الاسرائيلي"، اظهر للعالم، بانه ليس فقط يشكل تهديدا لشعب فلسطين، وانما يهدد السلام والامن الدوليين ايضا.

وفي منشور له على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، كتب المتحدث باسم الخارجية : ان القرار الصادر مؤخرا عن الكنيست التابع للكيان الصهيوني المزيف، بشان المعارضة مع تاسيس دولة فلسطينية، جاء على امتداد 9 اشهر من الحرب والابادة المستديمة في حق الفلسطينيين الذي يرتكبها جيش الاحتلال الارهابي، وبما يكشف للعالم من جديد عن الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني الغاصب.

واضاف كنعاني : في ظل تقاعس وخذلان الانظمة والمنظمات الدولية، مثل الامم المتحدة في استعادة  حقوق الشعب الفلسطيني المسلم، وتطبيق القانون والضوابط الدولية على الكيان الصهيوني، فإن المقاومة والنضال ضد المحتلين حتى استعادة كامل حقوق الفلسطينيين، لهو من حق هذا الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال.

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .