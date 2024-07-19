مسؤول برلماني : لجنة الأمن القومي النيابية تدرس خطة لمواجهة الأعمال العدائية الأمريكية

وحول اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية، على مدى ثلاثة أيام في مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية - شرق)، صرح رضايي : إن التوصل إلى تفاهم مشترك للإجراءات والبرامج المهمة للجنة خلال السنوات الأربع المقبلة، ومراجعة أولويات اللجنة، وإنشاء الهيكل والآلية المناسبين لتنفيذ برامج اللجنة، والتوصل إلى تحليل شامل حول آخر التطورات في البلاد وبما يشمل المجالات الاستخباراتية والدفاعية والسياسة الخارجية، وتوفير المزيد من الاستعدادات لـلتفاعل مع الحكومة الجديدة، واحترام خطة التنمية السابعة والقوانين الأخرى، وتحديد الأولويات التشريعية والتنظيمية، وتحديد أولويات الخطط ومشاريع القوانين وتعزيز برامج المراقبة، مندرجة على جدول اعمال هذا الاجتماع.

وأوضح المسؤول البرلماني : كما قدم نائب الشؤون القانونية والبرلمانية بوزارة الامن، خلال اجتماع اللجنة النيابية، تقريرا حول الأعمال العدائية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية في المجالين القانوني والجنائي.

انتهى**3269 / ح ع **