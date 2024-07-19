١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٠٤ م
رمز الخبر: 85542650
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journalistزهراء ناظمي

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خطيب جمعة طهران :  اليمن حذر الصهاينة عبر استهداف "تل ابيب" بطائرة مسيرة

١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٠٤ م
رمز الخبر: 85542650
خطيب جمعة طهران :  اليمن حذر الصهاينة عبر استهداف "تل ابيب" بطائرة مسيرة

طهران/ 19 تموز/ يونيو/ ارنا- قال خطيب جمعة طهران، حجة الإسلام "محمد حسن ابوترابي فرد" : إن اليمن حذرت الصهاينة استهدافه "تل ابيب" بواسطة طائرة مسيرة، من انها باتت في مرمى مسيراته.

وأشار خطيب جمعة طهران، إلى الهجوم اليمني باستخدام طائرة بدون طيار على تل أبيب فجر اليوم الجمعة، مبينا ان هذه الطائرة المسيرة هبطت بالقرب من السفارة الأمريكية في الاراضي المحتلة، مما شكل تحذيرا للصهاينة بإنهاء عدوانهم الوحشي ضد إخواننا وأخواتنا في قطاع غزة. 

وعلى صعيد اخر تحدث حجة الاسلام ابو ترابي عن ملحمة عاشوراء الحسينية، قائلا : ان "الدفاع المقدس" (فترة الحرب المفروضة من قبل نظام البعث البائد في عهد صدام على ايران 1980-1988م)، هو نتاج مدرسة عاشوراء.

وتابع : لولا نهضة عاشوراء العظيمة لانتهك النظام الأموي المجرم والدموي كافة المنجزات العظيمة التي حققتها الرسالة النبوية الشريفة.

انتهى**3269 / ح ع **

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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