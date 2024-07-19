خطيب جمعة طهران :  اليمن حذر الصهاينة عبر استهداف "تل ابيب" بطائرة مسيرة

وأشار خطيب جمعة طهران، إلى الهجوم اليمني باستخدام طائرة بدون طيار على تل أبيب فجر اليوم الجمعة، مبينا ان هذه الطائرة المسيرة هبطت بالقرب من السفارة الأمريكية في الاراضي المحتلة، مما شكل تحذيرا للصهاينة بإنهاء عدوانهم الوحشي ضد إخواننا وأخواتنا في قطاع غزة.

وعلى صعيد اخر تحدث حجة الاسلام ابو ترابي عن ملحمة عاشوراء الحسينية، قائلا : ان "الدفاع المقدس" (فترة الحرب المفروضة من قبل نظام البعث البائد في عهد صدام على ايران 1980-1988م)، هو نتاج مدرسة عاشوراء.

وتابع : لولا نهضة عاشوراء العظيمة لانتهك النظام الأموي المجرم والدموي كافة المنجزات العظيمة التي حققتها الرسالة النبوية الشريفة.

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