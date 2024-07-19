قيادي في انصار الله : مستعدون لكافة السيناريوهات

واضاف البخيتي في منشور عبر منصة "اكس" اليوم الجمعة : إن هدف عملياتنا العسكرية ضد "إسرائيل"، هو وقف الإبادة الجماعية في غزة ونحن مستعدون لكافة السيناريوهات.



وفي وقت سابق من اليوم، اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، "تنفيذ سلاح الجو المسير اليمني عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة بمنطقة يافا المحتلة؛ ما يسمى إسرائيلياً تل أبيب".

ولفت سريع إلى، أن الهجوم نفّذ "بطائرةٍ مسيرة جديدة اسمها ‘يافا‘ قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافَها". مضيفا بأن "القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا وإننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق".

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