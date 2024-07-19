لجان المقاومة الفلسطينية : عملية "يافا" النوعية تؤكد بأن لا استقرار ولا أمان للصهاينة على أرضنا المحتلة

ودعت لجان المقاومة في فلسطين، "كافة قوى وأحرار الأمة إلى الاقتداء بأبطال الجيش اليمني وضرب العدو الصهيو- أمريكي في كل أنحاء المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، "تنفيذ سلاح الجو المسير اليمني عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة بمنطقة يافا المحتلة؛ ما يسمى إسرائيلياً تل أبيب".

ولفت سريع إلى، أن الهجوم نفّذ "بطائرةٍ مسيرة جديدة اسمها ‘يافا‘ قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافَها". مضيفا بأن "القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا وإننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق".

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