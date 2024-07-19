"الجهاد الإسلامي" تبارك العملية النوعية للقوات اليمنية في "تل أبيب"

واعلنت الحركة في بيان صحفي، أنها "تبارك العملية الجريئة التي نفذها أبطال القوات المسلحة اليمنية باستهداف قلب (تل أبيب)، نصرة للشعب الفلسطيني".

وأضافت، أن "هذه العملية رد طبيعي على حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا وجرائم الحرب المدعومة من إدارة بايدن والحكومات الغربية".

وتابعت الجهاد الاسلامي عبر بيانها الصادر اليوم، أن "مشاركة إخواننا في اليمن في الدفاع عن فلسطين تأتي ردا على الدعم الغربي للكيان الصهيوني. وقد أثبتوا، مع إخواننا في لبنان والعراق، أن قضية فلسطين والمسجد الأقصى هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وأن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الغطرسة الصهيونية والغربية".

واعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف أحد الأهداف المهمة في مدينة "يافا" داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة (تل أبيب).

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية "العميد يحيى سريع"، أن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، نفذ عمليةً عسكريةً نوعيةً تمثلتْ في استهدافِ أحدِ الأهدافِ المهمةِ في منطقةِ يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب".

وأضافت سريع، أنه "نُفذتِ العمليةُ بطائرةٍ مسيرةٍ جديدةٍ اسمها (يافا) قادرة على تجاوزِ المنظوماتِ الاعتراضيةِ للعدوِّ ولا تستطيعُ الراداراتُ اكتشافَها، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح".

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، ان "يافا المحتلة منطقة غير آمنة، وستكون هدفا أساسياً في مرمى أسلحة القوات المسلحة"؛ مؤكدا بان اليمن سيركز على استهدافِ جبهةِ العدوِّ الصهيونيِّ الداخليةِ والوصولِ إلى العمق، طالما هو يواصل حرب الابادة في قطاع غزة.

وقُتل مستوطن "إسرائيلي" وأصيب ثمانية آخرون، إثر انفجار المسيرة اليمنية وسط مدينة يافا المحتلة بمدينة "تل ابيب"؛ بحسب هيئة البث الإسرائيلية، والتي اشارة الى أن "مسيرة مفخخة انفجرت في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم وسط تل أبيب على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة، دون تفعيل صفارات الإنذار".

وأضاف المصدر العبري ذاته، أنه "تم إجلاء ثمانية أشخاص أصيبوا بشظايا لتلقي العلاج، فيما تم العثور على جثة رجل وقد قتل في أحد الشوارع الجانبية".

انتهى ** ح ع