القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة "Lobivia" في خليج عدن

وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع في بيان تلاه عصر اليوم الجمعة، أن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القواتِ المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية مشتركة في خليج عدن، استهدفت السفينة "Lobivia" بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأشار العميد سريع إلى، أن استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركةِ المالكةِ لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكد، أن "استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازرِ بحق إخواننا في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المؤمنة المجاهدة إلا للمزيد من عمليات الإسناد دعماً وانتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم".

وجددت القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب العربي الفلسطيني والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية والحتمية؛ مؤكدة أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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