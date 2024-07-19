محكمة العدل الدولية : وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية غير قانوني

وأضافت المحكمة الدولية، أنه يتعين على "إسرائيل" تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.

واعتبرت المحكمة، أن سياسات "إسرائيل" ظالاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي.

كما أكدت المحكمة الدولية على اهليتها في إبداء "رأي استشاري غير ملزم" بشأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية؛ رافضة دعوات الكيان ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي.

وتوصل قضاة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير القانوني يمكن أن يضعف الدعم لـ "إسرائيل"؛ حيث ان العملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب التي يشنها الكيان على غزة.

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