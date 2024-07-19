حزب الله يستهدف منظومة الاحتلال الفنية في العباد.. و"رويسة القرن" في مزارع شبعا

وفي بيان آخر، أكدت المقاومة استهدافها موقع رويسة القرن ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

وضربت موقع السمّاقة في ‏تلال كفرشوبا، بالأسلحة الصاروخية أيضاً، محققةً "إصابة مباشرة". وقبل ذلك، استهدفت المقاومة موقع المرج بالقذائف المدفعية، وأصابته إصابة مباشرة .

وأكدت المقاومة أنّ هجماتها جاءت رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب والمدنيين، و"دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وكانت المقاومة استهدفت، للمرة الأولى، ثلاث مستوطنات جديدة، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وهي "أبيريم"، و"نيفيه زيف" و"منوت".

وأكدت، في بيان، أنّ العملية جاءت "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته"، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات الاحتلال، ‏وخصوصاً الاعتداءات التي طالت المدنيين ،أمس الخميس، في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا.

واستهدفت المقاومة أيضاً مباني يستخدمها جنود "الجيش" الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، وأصابتها إصابة مباشرة.

وعاهدت المقاومة أن "الرد على أي اعتداء على المدنيين سيكون ضرب مستعمرات جديدة"

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