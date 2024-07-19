ايران تتعثر امام السعودية في بطولة شباب آسيا بكرة اليد

وانتهت المباراة التي جرت في اطار الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة شباب اسيا بكرة اليد بنتيجة 26-25 ، وكان الشوط الاول للمباراة قد انتهى لصالح السعودية ايضا بنتيجة 14-13.

وستلتقي ايران مع اليابان يوم غد الاحد في اطار الجولة الثالثة من الدور الرئيسي للبطولة، ويتوجب على ايران الفوز فيها لتبقي على آمالها بالتاهل الى المربع الذهبي وكذلك التاهل الى بطولة العالم في بولندا عام 2025 .

وكانت ايران قد فازت على عمان في الجولة الاولى من الدور الرئيسي بنتيجة 32-19 .

يذكر ان ايران تصدرت المجموعة الثانية في الدور التمهيدي باربع نقاط بعد فوزها على الكويت 25-23 وعلى الصين 30-26.

وتلعب ايران في الدور الرئيسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب السعودية وعمان واليابان، فيما تضم المجموعة الاولى الكويت وكوريا الجنوبية والبحرين والاردن.

وتتاهل المنتخبات الاربعة الاولى في هذه البطولة الى كاس العالم.

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