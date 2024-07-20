٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85542933
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حماس ترحّب بحكم محكمة العدل الدولية وتدعو إلى إنهاء الاحتلال

٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٢٤ ص
رمز الخبر: 85542933
حماس ترحّب بحكم محكمة العدل الدولية وتدعو إلى إنهاء الاحتلال

طهران / 20 تموز/يوليو/ارنا- رحّبت حركة المقاومة الإسلامية - حماس - بالرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه "عدم شرعية الاحتلال الصهيوني".

وأضافت حماس، في بيان، أنّ هذا القرار "يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال". وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التسلح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأميركية والعمل على "إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً".

وكانت المحكمة قضت بأن احتلال "إسرائيل" للقدس والضفة الغربية أدّى إلى سياسة استيطانية تنتهك القانون الدولي.

وشددت، في إعلانها الجمعة، على أنّ "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، مشيرةً إلى أن سياسات إسرائيل الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي".

انتهى ** 2342

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