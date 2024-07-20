لا مكان للقتلة المتسلسلين ومرتكبي الإبادة الجماعية في الألعاب الأولمبية

وکتبت السفارة الإيرانية في لبنان على حسابها الرسمي في الفضاء الافتراضي فيما يتعلق بحملة طرد الکیان الصهيوني من الألعاب الأولمبية: لا يتعلق الأمر بمشاركة الكيان العنصري في حدث رياضي عالمي فحسب، بل يعود الى اتخاذ هذه الالعاب منبراً لتبييض سجل هذا الكيان الملطخ بالدماء البريئة، لذا فالمجرم يجب أن يطرد.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس: ردد نحو 300 متظاهر شعارات مناهضة لوجود الکیان الصهيوني في الألعاب الأولمبية بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لوجود "إبادة جماعية في الألعاب الأولمبية". "يجب مقاطعة إسرائيل ".

ومؤخرا، أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاركة الكيان الصهيوني في دورة الألعاب الأولمبية في باريس وادعى أن إسرائيل "ضحية".

وستنطلق الألعاب الاولمبية في السادس والعشرين من الشهر الحالي في باريس في ظل غياب اي مشاركة فلسطينية.

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