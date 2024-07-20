إعلام عبري: ما حدث في "تل أبيب" هو فشل لسلاح الجو الإسرائيلي

وانتقد محلل الشؤون العسكرية في الموقع، "أمير بوحبوط"، أنه بعد خطة متعددة الأعوام وبعد 9 أشهر من الحرب، "يكتشفون فجأة عددا غير قليل من الثغر"، وأن الخطط "لم تعالج التهديدات، بصورة صحيحة".

ورأى بوحبوط أن رد سلاح الجو على الحادثة المرّوعة يثير "شكوكاً كبيرة"، في إشارة إلى الحديث عن "خطأ بشري" لجهة "رصد الطائرة المسيرة وعدم تصنيفها تهديدا"، في الوقت الذي تظهر صور جناح الطائرة على الرصيف حجمها الكبير، فضلا عن موقع إطلاقها البعيد جغرافيا.

وشدد بوحبوط على ضرورة أن يفهم الإسرائيليون أن "التهديد الحقيقي، الذي يتراكم أمام أعين الجميع، هو الحرب الكبرى"، مؤكدا أن تقديرات الخبراء تشير إلى نحو 5000 طائرة مسيرة وصاروخ من أنواع مختلفة ستسقط على "غوش دان"، من مناطق متعددة في الشرق الأوسط.

ودعا بوحبوط إلى استلهام الأفكار والدروس من الحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكدا أن الحلول ليست دائما في زيادة المشتريات، بل في "استثمار كل شيكل في الهجوم بدلاً من الدفاع".

وكان موقع "إنتل تايمز" الاستخباري الإسرائيلي علق بدوره على حادث اختراق طائرة مسيرة يمنية الدفاعات الجوية الإسرائيلية ووصولها إلى "تل أبيب"، بالقول: "اليوم تل أبيب وغدا سيوجهون نحو منصة الغاز".

وتساءل الموقع عن قدرة "إسرائيل" على ردع اختراقات مماثلة مستقبلا وهو الشيء الذي "فشلت فيه ائتلافات عربية وغربية"، بحسب تعبيره.

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