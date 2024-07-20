إعلان المرشحين للأقسام التنافسية لمهرجان كوثر السينمائي الخامس

ووفقاً لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الخاصة بمهرجان كوثر الدولي، فقد تم الإعلان عن المرشحين للقسم التنافسي للمهرجان بدورته الخامسة.

أ) قسم المسابقات الدولية

1- أ) الوثائقي الطويل:

"ثمرة رحمنا" (ماريا بوامير - فرنسا)، "وهو كان رفيقي" (شادي عيسى - لبنان)، "نساء بأقراط البارود" (رضا فرهمند - إيران).

2- أ) الوثائقي القصير وشبه الطويل:

"أم الموصل" (الباقر جعفر - العراق)، "تحت شجرة الليمون" (نور الأسود - فلسطين)، "سفيرة" (آرنم دش - سوريا)، "تلك الأيام" (سجاد همدان - لبنان)، "رسالة من دمشق" (عباس إيمانيان - إيران)

3- أ) الروائي القصير:

"شجرة الليمون" (كرم اوادت - الأردن)، "نور وعنبر" (مانو جومز-إسبانيا)، "النظرة الأخيرة" (ميكائيل أيوبي- بريطانيا)، " اسما" (مصطفى آغا محمد لو-إيران)، "الرسالة" (سعيد ملتجي - إيران)

4- أ) مرشح للجائزة الخاصة الأولى للقصة القصيرة:

"أسماء" (مصطفى آغا محمد لو - إيران)

5- أ) مرشح للجائزة الخاصة الثانية عن فئة الوثائقي القصير وشبه الطويل:

"ذبذبات من غزة" (رحاب نزال- كندا)

ب) المسابقة الوطنية

1-ب) مسابقة السيناريو 135 ثانية:

"بلا عنوان" (اعظم شاهدوست نوقابی)، "في عيون الآخرين" (مهدي كشتكار)، "قبلة" (إبراهيم شفیعی)، "الستارة" (محسن غضنفري)، "بجواك" (فاطمة برويز مجد)، "تقدير" ( صفية سعيدي)، «لصوص من دون بحار» (أمير حسين رياحي)، « شکوفه » (محسن غضنفري)، «مانکن» (رضا طالب زاده)، «ضيف» (معصومة حبيبي)، «دائما معي» (محمد رضا بستك).

2-ب) قسم الأفلام الوثائقية الطويلة:

"سيدة إيران المقدسة" (مصطفى رزاق كريمي)، "نساء بأقراط البارود" (رضا فرهمند)، "سيدة" (محمد حبيبي منصور)

3-ب) الأفلام الوثائقية القصيرة:

"رسالة من دمشق" (عباس إيمانيان)، "می مات" (محمد علي رخشاني صابر)، "الجمعة الثانية من أبريل" (سمانة رمضاني)، "ایل بانو" (نسيم سهيلي).

4-بـ) المرشحون لقسم التحقيقات:

"می مات" (محمد علي رخشاني صابر)، "سيدة إيران المقدسة" (مصطفى رزاق كريمي)، "نساء بأقراط البارود" (رضا فرهمند).

5-ب) المرشحون لقسم الافلام الروائية:

"أسماء" (مصطفى آغام محمدلو)، "دماء حامية" (علي ثقفی)، "ركن الموت الفاسد" (أمير كرمي)، "رخ بوش" (مسعود دهنوی)، " دی ان ای " (إحسان عابد نيا)، "البيت الخامس" (رضوانة فتحي)

6-ب) الرسوم المتحركة:

"حيث تموت الرياح" (بجمان عليبور)، "قبل الجنة" (أحمد حيدريان)، "الأحلام تنسج حتى البحر الأزرق" (مريم خليل زاده).

7-ب) قسم الفيديو:

"السيدة المضيافة" (مجید ریاضی رستكار)، "رحالة الشمس" (علي ملاقلی‌بور)، "دعونا نبكي معاً" (ميلاد كهنجاد)

ويختتم مهرجان كوثر السينمائي الدولي فعاليات دورته الخامسة عصر يوم غد الأحد (21 يوليو) في حديقة الكتاب بالعاصمة طهران.

انتهى