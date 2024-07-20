ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية

وقالت رئاسة السلطة الفلسطينية إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذه"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية وفا.

وأضافت أنها تعتبر "قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها ويترتب عليه آثار قانونية".

وأضافت الوزارة أن "الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط وفورا".

كما قال المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني "رياض المالكي": إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار.

وأضاف المالكي" أن على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.

من جهتها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان، بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكّدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس إن "هذا القرار ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حد للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض".

وأضافت أن "حكومة الاحتلال ضربت بتلك القرارات عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأميركية وها هي المواقف الصهيونية تتواتر بالهجوم على المحكمة وقرارها اليوم".

ودعت الحركة "المجتمع الدولي إلى التسلح بهذه القرارات، وتجاوز الإرادة الأميركية والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فورا".

وقد طالبت محكمة العدل الدولية، "إسرائيل" بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.

وأكدت المحكمة أن استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.

وقالت المحكمة إن سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

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