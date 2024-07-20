المقاومة ترکز عملياتها على استهداف تموضعات الاحتلال في "نتساريم"

وعرض الإعلام الحربي لكتائب المجاهدين مشاهد عن استهداف "محور نتساريم" بالصورايخ.

من جهتها، جددت كتائب شهداء الأقصى قصفها مقرا للقيادة والسيطرة، تابعا للعدو في محور "نتساريم"، بصاروخين عيار 107، وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وكانت كتائب شهداء الأقصى نشرت، في وقت سابق، مشاهد عن استهدافها قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" بصاروخين من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، قصفت ألوية الناصر صلاح الدين، بالاشتراك مع سرايا القدس، قاعدة "ريعيم" العسكرية شرقي المحافظة الوسطى برشقة صاروخية من طراز 107.

ودكت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، بالاشتراك مع كتائب القسام، موقع القيادة والسيطرة في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، بقذائف الهاون عيار 80 ملم.

و تركزت أيضا استهدافات المقاومة الفلسطينية على محور "نتساريم"، بينما أكدت تقارير إسرائيلية وأميركية احتفاظ المقاومة، بعد 9 أشهر من الحرب، بقادتها المهرة وبصواريخ تصل إلى القدس و"تل أبيب".

انتهی**1426