عملية "يافا" اليمنية تعيد رسم معادلات القوة في المنطقة

هذه العملية تكشف عن نجاح غير مسبوق في اختراق الدفاعات متعددة الطبقات، وتعكس تطوراً كبيراً في القدرات الهجومية للجيش اليمني

يافا لم تعد آمنة

وقالت شبكة المسيرة:إعلان الجيش اليمني عن استهداف "تل أبيب" بشكل مستمر، يعكس محاولة لفرض معادلة جديدة على الأرض وهم "المدنيون" في "تل أبيب" مقابل المدنيين في غزة.

وتابعت:هذه المعادلة تهدف إلى تحويل الضغط الذي يعاني منه المدنيون في غزة جراء الحصار والعدوان المستمر إلى الضغط نفسه الذي سيواجهه المدنيون في "تل أبيب".

واضافت: هذا التطور يحمل في طياته تداعيات استراتيجية واجتماعية كبيرة، فمن الناحية العسكرية، فإن تهديد الجيش اليمني يعزز من حجم التحديات الأمنية التي ستواجهها "إسرائيل"؛ لأن زيادة الهجمات المستمرة على "تل أبيب" تعني زيادة الضغط على أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية ونظام باتريوت، مما يكشف نقاط الضعف ويضعف ثقة الجمهور في هذه الأنظمة وبالتالي فإن تكرار الهجمات سيضع إجهاداً كبيراً على الموارد المادية والبشرية ويستنزفها مع مرور الوقت.

وتابعت:اضافة لذلك، فإن هذا الهجوم يترك تأثيرات نفسية عميقة على كل من الجيش والمجتمع.. هذه التأثيرات تتنوع بين القلق والخوف وفقدان الثقة في الأنظمة الدفاعية والحكومة وقد تؤدي إلى تغييرات في السلوك والمواقف العامة.

وجاء في هذا التقریر:بالنسبة لجيش الاحتلال، فإن الهجوم يعزز الشعور بالفشل بين الجنود والقادة العسكريين، مما يؤثر سلبا على الروح المعنوية، فالنجاح في اختراق الدفاعات الجوية والوصول إلى "تل أبيب" يزيد من التوتر والضغط النفسي على الجنود والقادة العسكريين، كما سيؤدي هذا الهجوم إلى رفع حالة التأهب القصوى بين صفوف الجيش، مما يزيد من الإجهاد النفسي والجسدي للجنود والقادة.

وتابعت المسيرة: على الصعيد الاجتماعي، فإن التهديدات المستمرة ستخلق حالة من الذعر بين السكان المدنيين في "تل أبيب" والمناطق المحيطة، مما قد يؤدي إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص وهذا النزوح الكبير سيؤدي إلى تكدس الملاجئ والمناطق ويزيد الضغط على البنية التحتية المحلية والخدمات الأساسية.

وقالت:سياسيا، هذا النوع من التهديدات يضع الحكومة الإسرائيلية تحت ضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات لوقف الحرب على غزة وقد يتصاعد الضغط الشعبي من خلال احتجاجات وتظاهرات تطالب بوقف الأعمال العدائية لضمان سلامة وأمان المدنيين.

وتابعت: الأحزاب السياسية المعارضة قد تستغل هذا الوضع لتعزيز مواقفها والضغط على الحكومة لاتخاذ قرارات تهدف إلى تهدئة الوضع، كما أن وسائل الإعلام المحلية والدولية ستزيد من تغطية الوضع الأمني وتداعيات الهجمات، مما يزيد من الضغوط الإعلامية على الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة.

واوضحت:هذه التهديدات المستمرة قد تستخدم كوسيلة ضغط على "إسرائيل" لإيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها و هذا الضغط قد يجبر الكيان على الدخول في مفاوضات جديدة مع المقاومة الفلسطينية التي ستكتسب أوراق ضغط جديدة على الطاولة، ما يعزز من موقفها.

الآثار الاقتصادية

و جاء في هذا التقریر:استمرار استهداف مدينة يافا المحتلة، يمكن أن يؤدي إلى آثار اقتصادية كبيرة ومتعددة الجوانب، تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والإقليمي وتخلق تحديات اقتصادية معقدة للحكومة الإسرائيلية والقطاع الخاص.

أولا: قد يتسبب استمرار الهجمات في تعطيل الأنشطة الاقتصادية اليومية في "تل أبيب"، التي تعتبر مركزا ماليا وتجاريا حيويا وتوقف الأعمال وتقييد الحركة يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للشركات والمؤسسات التجارية.

هذا التعطيل يمكن أن يؤثر سلبا على الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث قد يتردد المستثمرون في وضع أموالهم في بيئة غير مستقرة ومهددة بالهجمات المستمرة.

ثانيا: يمكن أن تؤدي الهجمات المتكررة إلى نزوح السكان، مما يزيد من الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة في المناطق الأكثر أماناً.

هذا النزوح يمكن أن يؤدي إلى تكدس المدارس والمستشفيات والمرافق العامة الأخرى، مما يرفع من تكلفة الخدمات ويزيد من العبء على الحكومة لتلبية احتياجات النازحين.

ثالثا: قد تؤدي الحالة الأمنية المتدهورة إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والأمن

تكاليف تعزيز الأنظمة الدفاعية، ونشر المزيد من القوات، وتطوير تكنولوجيا الرصد والتتبع يمكن أن تستنزف موارداً مالية كبيرة.. هذا الإنفاق العسكري المتزايد قد يؤدي إلى تقليل الاستثمارات في قطاعات أخرى حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يؤثر على النمو الاقتصادي العام.

رابعا: يمكن أن تؤدي الهجمات إلى زيادة تكاليف التأمين على الممتلكات والأعمال في "تل أبيب". الشركات والأفراد قد يواجهون ارتفاعاً في أقساط التأمين لحماية ممتلكاتهم ضد الأضرار الناتجة عن الهجمات.

هذه التكاليف الإضافية يمكن أن تزيد من الأعباء المالية على الشركات والأفراد، مما يؤثر على قدرتهم على الاستثمار والنمو.

خامسا: التأثير على السياحة يمكن أن يكون كبيرا.

"تل أبيب" تعتبر وجهة سياحية رئيسية في إسرائيل، واستمرار الهجمات يمكن أن يؤدي إلى تراجع كبير في أعداد السياح، مما يؤثر على قطاع السياحة والفنادق والمطاعم والخدمات المرتبطة فتراجع السياحة يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، ويؤثر سلباً على العمالة في هذا القطاع.

وأخيرا، يمكن أن تؤدي هذه الأوضاع إلى تدهور الثقة العامة في الاقتصاد، مما يؤثر على الاستهلاك والاستثمار المحلي، كذلك القلق والخوف من الهجمات يمكن أن يدفع المستهلكين إلى تقليل الإنفاق وتأجيل الخطط الاستثمارية، مما يؤثر على النمو الاقتصادي.

الصعيد الاستراتيجي والسياسي

واردف التقریر: على الصعيد الاستراتيجي والسياسي، فإن ضرب الجيش اليمني "لتل أبيب" يحمل معاني عديدة أولا، أن هذا الهجوم يعكس قدرة القوات اليمنية على تنفيذ عمليات هجومية بعيدة المدى باستخدام تقنيات متطورة مثل الطائرات المسيرة، كما يعبر عن رسالة قوية تتحدى التحالفات الإقليمية والدولية التي تدعم "إسرائيل".

ثانيا: توجيه ضربة إلى تل أبيب يظهر أن الجيش اليمني يمتلك قدرات هجومية متقدمة تمكنه من الوصول إلى أهداف حيوية في عمق الأراضي الإسرائيلية، وهذا يعزز من قدرة الردع اليمنية ويضع ضغوطاً إضافية على التحالفات الداعمة لإسرائيل.

أيضا، هذه الهجمات توجه رسالة قوية للتحالفات الدولية التي تدعم "إسرائيل"، مفادها أن الدعم العسكري والتكنولوجي المتقدم لا يضمن الحماية الكاملة ضد الهجمات اليمنية.

ثالثا: ضرب الجيش اليمني "لتل أبيب" يمكن أن يقدم دعماً كبيراً للمقاومة الفلسطينية يمكن أن يعزز الروح المعنوية للمقاومة الفلسطينية، حيث يُظهر أن هناك قوى إقليمية أخرى قادرة على ضرب أهداف داخل إسرائيل، مما يزيد من الشعور بالتضامن والقوة.

كذلك وجود تهديدات متعددة الجبهات ضد "إسرائيل" يضعف من تركيز الدفاعات الإسرائيلية ويجعل من الصعب عليها التعامل مع جميع التهديدات في وقت واحد، وهذا يعزز من فعالية هجمات المقاومة الفلسطينية، ويزيد من الضغط على الدفاعات الإسرائيلية.

إن القوات اليمنية يمكن أن تجبر "إسرائيل" على توزيع مواردها الدفاعية والعسكرية على جبهات متعددة، مما يخفف الضغط على المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

وأخيرا، هجوم الجيش اليمني على "تل أبيب" يمكن أن يثير ردود فعل دولية تدعم القضية الفلسطينية، من خلال إظهار أن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني له تأثيرات، وتبعات إقليمية واسعة، وهذا يمكن أن يعزز من الضغوط الدولية على "إسرائيل" لتقديم تنازلات في الصراع الفلسطيني.

الأمريكي في موقف محرج

واجمالاً، فإن نجاح الجيش اليمني في استهداف "تل أبيب" يضع الأمريكيين والإسرائيليين أمام حرج كبير على عدة مستويات.. هذا الحرج ينبع من التحديات التي تفرضها مثل هذه الهجمات على الصعيدين العسكري والسياسي، وكذلك من تأثيرها على الصورة العامة لكل من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، فعلى الصعيد العسكري، يعتبر نجاح الجيش اليمني في استهداف "تل أبيب" تحدياً مباشراً للقدرات الدفاعية المتطورة التي تمتلكها "إسرائيل"، بدعم من التكنولوجيا العسكرية الأمريكية فاختراق أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل القبة الحديدية، ونظام باتريوت يعكس نقاط ضعف محتملة في هذه الأنظمة، ويطرح تساؤلات حول فعاليتها في حماية الأهداف الحيوية.

من الناحية السياسية، يعكس نجاح الهجمات عجز الحكومة الإسرائيلية عن ضمان الأمن الداخلي لسكانها، مما يزيد من الضغوط الداخلية والخارجية.

الشعب الإسرائيلي قد يفقد الثقة في قيادته السياسية والعسكرية، مما يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات والمطالبات بتغييرات في السياسات الأمنية والخارجية.. هذا الوضع يعزز من قوة الأحزاب المعارضة ويضعف موقف الحكومة الحالية.

نجاح الهجمات اليمنية سيتسبب في إحراج كبير للولايات المتحدة التي تعتبر الضامن الأساسي لأمن "إسرائيل"، فالدعم العسكري والاستخباراتي الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل يصبح موضع تساؤل، خاصة إذا لم تتمكن "إسرائيل" من حماية نفسها من هجمات اليمن التي تعتبرها واشنطن تهديدات إرهابية.. هذا الإخفاق قد يؤدي إلى انتقادات داخلية في الولايات المتحدة بشأن فعالية الدعم المقدم لإسرائيل وقدرة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط على تحقيق الأمن والاستقرار

وعلى الصعيد الدولي، تؤثر الهجمات على صورة الولايات المتحدة وإسرائيل في العالم

إن نجاح الجيش اليمني في تنفيذ هجمات دقيقة يعزز من موقف الجماعات المناهضة لإسرائيل ويعطيهم دفعة معنوية، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة، وتصعيد النزاعات والحلفاء الدوليين قد يشعرون بالقلق من عدم قدرة إسرائيل على حماية نفسها بشكل كامل، مما يؤثر على التحالفات والاتفاقيات الأمنية.

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