بزشكيان : يجب المضي على نهج الشهيد سليماني لمعالجة المشاكل

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بزشكيان، الجمعة، باسرة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني في منزل الشهيد.

وفي هذا اللقاء، اكدت العائلة الكريمة للشهيد سليماني، بان "الحاج قاسم وهب عمره لخدمة الشعب والبلاد"، مستدلة بمقولة شهيرة له، ان "روحي وارواح الآلاف من امثالي فداء للشعب الايراني".

واضافت اسرة الشهيد : ان الحاج قاسم كان الى جانب مواقفه الوطنية، شخصية يهمها مصير الامة والمقاومة والسير على درب الكرامة والشموخ في مواجهة الاعداء.

كما تمنت اسرة الشهيد القائد سليماني للرئيس المنتخب، النجاح في مهامه لخدمة الشعب الايراني العظيم والبلاد، وترسيخ الوئام ونبذ الخلافات؛ مؤكدة بان الحاج قاسم كان يدأب على تحقيق هذا الامر.

الى ذلك، اعتبر بزشكيان بان الشهيد سليماني كان قدوة ورمزا للجهاد والتفاني وعدم الانخداع بالمناصب والعناوين؛ متطلعا الى نجاح حكومته في القيام بواجبها الوطني والعمل بصدق واخلاص لخدمة الشعب والبلاد.

يذكر، انه في ختام هذا اللقاء الودّي والعفوي، قدمت اسرة الشهيد القائد سليماني، لوحة تذكارية الى الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.

انتهى ** ح ع