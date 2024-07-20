ايران تؤكد على التعاون الاقليمي لاقتلاع ظاهرة الاتجار بالمخدرات

جاء ذلك في كلمة العميد كاكاوند خلال الاجتماعات التحضيرية لـ "مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات"، والتي انطلقت اليوم السبت، تحت شعار "بالتعاون ووحدة الهدف نقضي على المخدرات".

وافادت ارنا، ان الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، بدات بمشاركة الوفود المختلفة على أرض قاعة "كلكامش" في فندق بابل بالعاصمة العراقية.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة، قال ‏الفريق "زياد طه علي" مستشار وزير الداخلية العراقي أن “وزارة الداخلية بادرت لدعوة الدول الإقليمية والمجاورة في ما يتعلق بمكافحة المخدرات”؛ مشيرًا إلى أنه في”السنة الماضية عقد مؤتمر أول على مستوى رؤساء الأجهزة الأمنية الخاصة بالمخدرات”.

وأضاف مستشار الداخلية العراقية، أنه “تم الآن رفع المستوى الحضوري للأجهزة إلى المستوى الوزاري لذات الدول التي شاركت في المؤتمر السابع”؛ مبينا أنه "سيصدر بيان ختامي يوم الاثنين من الوزراء المشاركين في المؤتمر"؛ لافتا الى أن هذا “المؤتمر مهم ويسعى إلى الحد من تهريب المخدرات وزيادة التنسيق الأمني والتعاون الاستخبارات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات".

‏بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العميد "مقداد ميري"، أن “الهدف من هذا المؤتمر الدولي هو توحيد الجهود من خلال جمع هذه الدول لغرض التهيئة إلى المؤتمر”؛ منوهًا بأن “الغاية من هذا المؤتمر هي مكافحة جريمة المخدرات كونها من الجرائم الدولية العابرة للحدود ولا يقوم أي بلد بمفرده بمكافحة هذه الجريمة".

انتهى ** ح ع

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المصدر / ارنا + وكالات انباء عراقية