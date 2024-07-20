٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85543749
T T
٠ Persons

سمات

ايران تؤكد على التعاون الاقليمي لاقتلاع ظاهرة الاتجار بالمخدرات

٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:١٩ م
رمز الخبر: 85543749
ايران تؤكد على التعاون الاقليمي لاقتلاع ظاهرة الاتجار بالمخدرات

بغداد / 20 تموز / يوليو / ارنا – نوّه رئيس شرطة مكافحة المخدرات الايرانية "العميد ايرج كاكاوند"، بالجهود الشاملة التي تبذلها الجمهورية الاسلامية في مجال مكافحة المخدرات؛ داعيا الى تعاون اقليمي واسع بهدف اقتلاع جذور ظاهرة الاتجار بالمخدرات في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة العميد كاكاوند خلال الاجتماعات التحضيرية لـ "مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات"، والتي انطلقت اليوم السبت، تحت شعار "بالتعاون ووحدة الهدف نقضي على المخدرات".

وافادت ارنا، ان الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، بدات بمشاركة الوفود المختلفة على أرض قاعة "كلكامش" في فندق بابل بالعاصمة العراقية.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة، قال ‏الفريق "زياد طه علي" مستشار وزير الداخلية العراقي أن “وزارة الداخلية بادرت لدعوة الدول الإقليمية والمجاورة في ما يتعلق بمكافحة المخدرات”؛ مشيرًا إلى أنه في”السنة الماضية عقد مؤتمر أول على مستوى رؤساء الأجهزة الأمنية الخاصة بالمخدرات”.

وأضاف مستشار الداخلية العراقية، أنه “تم الآن رفع المستوى الحضوري للأجهزة إلى المستوى الوزاري لذات الدول التي شاركت في المؤتمر السابع”؛ مبينا أنه "سيصدر بيان ختامي يوم الاثنين من الوزراء المشاركين في المؤتمر"؛ لافتا الى أن  هذا “المؤتمر مهم ويسعى إلى الحد من تهريب المخدرات وزيادة التنسيق الأمني والتعاون الاستخبارات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات".

ايران تؤكد على التعاون الاقليمي لاقتلاع ظاهرة الاتجار بالمخدرات

‏بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العميد "مقداد ميري"، أن “الهدف من هذا المؤتمر الدولي هو توحيد الجهود من خلال جمع هذه الدول لغرض التهيئة إلى المؤتمر”؛ منوهًا بأن “الغاية من هذا المؤتمر هي مكافحة جريمة المخدرات كونها من الجرائم الدولية العابرة للحدود ولا يقوم أي بلد بمفرده بمكافحة هذه الجريمة".

انتهى ** ح ع

_______________________________

المصدر / ارنا + وكالات انباء عراقية

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .