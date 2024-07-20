٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٣١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85543794
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حماس ترحّب بإعلان اسلام اباد "نتنياهو" شخصية ارهابية

٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٣١ م
رمز الخبر: 85543794
حماس ترحّب بإعلان اسلام اباد "نتنياهو" شخصية ارهابية

طهران / 20 تموز / يوليو / ارنا – رحبت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، بإعلان الحكومة الباكستانية، الاحتلال الصهيوني كياناً مرتكباً لجرائم حرب، ورئيس حكومته المجرم "بنيامين نتنياهو" شخصيةً إرهابية.

وصرحت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت : نعدُّ هذا الإعلان خطوةً على طريق إسناد شعبنا الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي على يد الصهاينة الإرهابيين، وتعبيراً عن المواقف التاريخية الأصيلة للشعب والحكومة والأحزاب الباكستانية الداعمة لقضية المسلمين الأولى.

ودعت حماس عبر بيانها ايضا، "كل الدول إلى اتخاذ المواقف والخطوات الكفيلة بعزل كيان الاحتلال الفاشي ومقاطعته"؛ كما اهابت بدول العالم الإسلامي خاصةً، إلى "بذل الجهود لدعم وإغاثة شعبنا الفلسطيني، والضغط بكافة الوسائل لوقف جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة، والتحرك الفعال انتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني، ولحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، من عبث المستوطنين الفاشيين".

وكان مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية "رعنا ثناء الله"، قد نعت رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتنياهو بانه ارهابي متورط في جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني. 

انتهى ** ح ع 

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