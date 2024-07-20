البعثة الأولمبية الفلسطينية تعتزم اتخاذ مشاركتها في الالعاب الاولمبية للتنديد بحرب غزة

في هذا السياق، أكد الوفد الفلسطيني المشارك خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024، أن مشاركته ستمثل "منبرا" للتنديد بالحرب على غزة.

وتضم البعثة الأولمبية الفلسطينية أكثر من عشرين عضوا بينهم ثمانية لاعبين ولاعبة، واثنان في الألعاب البارالمبية؛ حسب ما أفادت اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

كما تشارك البعثة الرياضية الفلسطينية في ألعاب القوى الفردية والسباحة والتايكواندو والجودو والملاكمة والرماية.

ويقيم غالبية اعضاء البعثة، في الخارج ويحملون جنسيات أجنبية إلى جانب الجنسية الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق "جبريل الرجوب" : نحن مصممون على مشاركتنا في هذه الألعاب الفردية والجماعية، لأننا على قناعة بأن الرياضة هي الأنجع في إقناع العالم بحقنا أن نعيش أحرارا في وطننا فلسطين، الذي يشمل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وأعرب الرجوب عن أمله، بأن "يعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدولة الفلسطينية المستقلة كي يشعر الفلسطينيون بأنهم ليسوا وحدهم".

وبحسب الرجوب، فقد استشهد خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر، نحو 400 رياضي وعامل في المجال ذاته، من بين 38584 شهيدا ارتقوا خلال الفترة نفسها.

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المصدر / فرانس 24