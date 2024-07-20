نائب رئيس القضاء : استعادة حقوق الرعايا الايرانيين في الخارج من اهم واجباتنا

جاء ذلك خلال اللقاء، اليوم السبت، بين غريب ابادي مع المواطن الايراني "بشير بي ازار" الذي كان مقيما في فرنسا قبل ان يتعرض لاعتقال من قبل السلطات الفرنسية.

وقدم بي ازار، في مستهل هذا اللقاء، شرحا حول ظروفه السيئة خلال فترة الاعتقال؛ مثمنا جهود لجنة حقوق الانسان الايرانية للافراج عنه، ومؤكدا بانه لم يرتكب اي مخالفة قانونية خلال اقامته في فرنسا ليتم اعتقاله على مدى 30 يوما ومن ثم اجلاء زوجته الى ايران قبل الافراج عنه بيوم واحد، رغم انها كانت طالبة جامعية ولم يصدر في حقها قرار بالطرد من قبل السلطات الفرنسية.

الى ذلك، شدّد مساعد رئيس القضاء على ان احدى المسؤوليات والواجبات الرئيسية التي تقع على عاتق اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومعاونية الشؤون الدولية بالسلطة القضائية في ايران، هي حماية المواطنين الايرانيين اينما كانوا.

كما اعتبر غريب ابادي، اعتقال المواطن الايراني "بشير بي ازار"، انه اجراء تعسفي وغير قانوني، مصرحا : ان لجنة حقوق الانسان الوطنية ووزارة الخارجية، وضعتا نصب اهدافهما الرئيسية اعادة هذا المواطن الى البلاد فورا، وقد اتخذتا شتى الاجراءات والمتابعات في هذا السياق.

انتهى ** ح ع