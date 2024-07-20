محمد عبدالسلام: العدوان الاسرائيلي على اليمن لن يزيدنا إلا إصرارا وثباتا واستمرارا في مساندة غزة

واكد عبد السلام في تغريدة عبر موقع "إكس"، أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة.

وقال عبدالسلام: ‏عدوان إسرائيلي غاشم على اليمن باستهداف منشآت مدنية؛ خزانات النفط ومحطة الكهرباء في الحديدة بهدف مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة، وهو حلم لن يتحقق له بإذن الله".

وأضاف " أن الشعب اليمني بفضل الله قادر على مواجهة التحديات كافة مستعينا بالله وفي سبيل الانتصار لمظلومية فلسطين وأبناء غزة والتي تمثل أعدل قضية على وجه الأرض".

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