حزب الله: الخطوة الإسرائيلية الحمقاء في اليمن إيذانٌ بمرحلة ‏جديدة ‏وخطرة من المواجهة في المنطقة

وأكد "حزب الله"، في بيان له عقب الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني، أنّ "العدوان لن يفت في عضد هذا الشعب وقيادته، بل سوف يزيده قوة وعزيمة ومضياً في هذا الطريق الشاق والدامي والموصل بشكل حتمي إلى انتصار المقاومة".
وأضاف: "إنّنا نعتقد أنّ الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها العدو الصهيوني هي إيذانُ بمرحلة جديدة وخطيرة من المواجهة بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمّتها"، لافتاً إلى أنّه "لدينا الثقة الكاملة بأنّ القيادة اليمنية بما تمتلك من معرفة وشجاعة وقوّة قادرة على اتخاذ الخطوات المناسبة والضرورية لِردع هذا العدو وحلفائه الاقليميين والدوليين".
وأكد "حزب الله "الوقوف بقوة إلى جانب الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه البطولي والتاريخي إلى جانب فلسطين وشعبها ومقاومتها".
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