حزب الله: الخطوة الإسرائيلية الحمقاء في اليمن إيذانٌ بمرحلة ‏جديدة ‏وخطرة من المواجهة في المنطقة

وأكد "حزب الله"، في بيان له عقب الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني، أنّ "العدوان لن يفت في ‏عضد هذا الشعب وقيادته، بل سوف يزيده قوة وعزيمة ومضياً في هذا الطريق الشاق ‏والدامي والموصل بشكل حتمي إلى انتصار المقاومة".

وأضاف: "إنّنا نعتقد أنّ الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها العدو الصهيوني هي إيذانُ بمرحلة ‏جديدة ‏وخطيرة من المواجهة بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمّتها"، لافتاً إلى أنّه "لدينا الثقة ‏الكاملة ‏بأنّ القيادة اليمنية بما تمتلك من معرفة وشجاعة وقوّة قادرة على اتخاذ الخطوات ‏المناسبة ‏والضرورية لِردع هذا العدو وحلفائه الاقليميين والدوليين".

وأكد "حزب الله "الوقوف بقوة ‏إلى جانب ‏الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه البطولي والتاريخي إلى ‏جانب ‏فلسطين وشعبها ومقاومتها".

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