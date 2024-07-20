٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٣٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85543956
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حزب الله: الخطوة الإسرائيلية الحمقاء في اليمن إيذانٌ بمرحلة ‏جديدة ‏وخطرة من المواجهة في المنطقة

٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٣٢ م
رمز الخبر: 85543956
حزب الله: الخطوة الإسرائيلية الحمقاء في اليمن إيذانٌ بمرحلة ‏جديدة ‏وخطرة من المواجهة في المنطقة

طهران / 20 تموز/يوليو/ارنا- اعتبر "حزب الله" في لبنان أنّ "العدوان الصهيوني الغادر على اليمن وبالحماية والدعم الأميركي التام هو استكمالٌ ‏للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن وللحصار المتواصل والمستمر من سنوات طويلة، ‏وهو تأكيدٌ لا لُبس فيه عن الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها ‏العظيم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".

وأكد "حزب الله"، في بيان له عقب الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني، أنّ "العدوان لن يفت في ‏عضد هذا الشعب وقيادته، بل سوف يزيده قوة وعزيمة ومضياً في هذا الطريق الشاق ‏والدامي والموصل بشكل حتمي إلى انتصار المقاومة".

وأضاف: "إنّنا نعتقد أنّ الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها العدو الصهيوني هي إيذانُ بمرحلة ‏جديدة ‏وخطيرة من المواجهة بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمّتها"، لافتاً إلى أنّه "لدينا الثقة ‏الكاملة ‏بأنّ القيادة اليمنية بما تمتلك من معرفة وشجاعة وقوّة قادرة على اتخاذ الخطوات ‏المناسبة ‏والضرورية لِردع هذا العدو وحلفائه الاقليميين والدوليين".

وأكد "حزب الله "الوقوف بقوة ‏إلى جانب ‏الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه البطولي والتاريخي إلى ‏جانب ‏فلسطين وشعبها ومقاومتها".

انتهى ** 2342

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