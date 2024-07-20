٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85543963
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عقد اجتماع اللجان الاستشارية لاختيار الحكومة الـ14 بحضور بزشكيان

٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٥٨ م
رمز الخبر: 85543963
عقد اجتماع اللجان الاستشارية لاختيار الحكومة الـ14 بحضور بزشكيان

طهران / 20 تموز/يوليو/ارنا- عقد أعضاء اللجان الاستشارية لاختيار الحكومة الرابعة عشرة اجتماعا بحضور الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان.

والتقى الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان مساء اليوم السبت مع أعضاء اللجان الاستشارية لاختيار الحكومة الرابعة عشرة وعقد معهم جولة من المباحثات.

وكان محمد جواد ظريف رئيس المجلس التوجيهي قد أعلن في وقت سابق أن اللجان الاستشارية لاختيار الحكومة الرابعة عشرة تتكون من نخب أكاديمية وغير أكاديمية وبمزيج من المجموعات العرقية والشريحة النسوية وممثلي القطاع الخاص وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، وستعمل بمثابة الذراع الاستشاري لاختيار الوزراء.

واوضح ان إجمالي عدد أعضاء اللجان الاستشارية لاختيار الحكومة الرابعة عشرة يبلغ نحو 450 شخصا.

انتهى ** 2342

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