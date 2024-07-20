عقد اجتماع اللجان الاستشارية لاختيار الحكومة الـ14 بحضور بزشكيان

والتقى الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان مساء اليوم السبت مع أعضاء اللجان الاستشارية لاختيار الحكومة الرابعة عشرة وعقد معهم جولة من المباحثات.

وكان محمد جواد ظريف رئيس المجلس التوجيهي قد أعلن في وقت سابق أن اللجان الاستشارية لاختيار الحكومة الرابعة عشرة تتكون من نخب أكاديمية وغير أكاديمية وبمزيج من المجموعات العرقية والشريحة النسوية وممثلي القطاع الخاص وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، وستعمل بمثابة الذراع الاستشاري لاختيار الوزراء.

واوضح ان إجمالي عدد أعضاء اللجان الاستشارية لاختيار الحكومة الرابعة عشرة يبلغ نحو 450 شخصا.

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