مخبر: جميع قرارات الحكومة الحالية تهدف إلى مساعدة الرئيس المنتخب

وثمن الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر، في لقاء مع مجموعة من مستشاريه مساء السبت، خدمات وجهود أعضاء المجلس الاستشاري خلال السنوات الثلاث الماضية واعتبر استشاراتهم الدقيقة بانها ساهمت في معالجة مشاكل البلاد.

وأوضح الرئيس الايراني بالوكالة في الاجتماع الـ63 لمجلس مستشاريه أن وجود اختلاف التوجهات والأذواق في المجلس الاستشاري والرقابة الصادقة والعلمية والنزيهة لأداء الحكومة وقراراتها من أسباب الاداء الناجح لهذا المجلس، وأضاف ان أعضاء المجلس الاستشاري ولدعمهم الحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات هم شركاء في الخدمات التي تقدمها الحكومة الحالية من أجل رفاهية الشعب وتقدم البلاد.

واعلن مخبر عن استعداد أعضاء الحكومة والمجلس الاستشاري لمساعدة الحكومة الجديدة وأضاف: انه ليس فقط لم يتم في الحكومة الحالية اتخاذ قرار على حساب الحكومة القادمة، بل تم ايضا بذل الجهود لمساعدة الرئيس المنتخب والحكومة القادمة.

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