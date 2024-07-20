العميد سريع: سنردّ بضرب أهدافٍ حيوية للاحتلال.. ونعدّ العدة لحربٍ طويلة

وأضاف سريع في تصريح له السبت: "نُعدّ العدة لحربٍ طويلة ضدّ العدو الإسرائيلي، حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها"، مجدّدًا التأكيد أن "منطقة يافا المحتلة غير آمنة".

وأشار إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي على اليمن يفرض على كل أبناء الأمة التحرك الجاد نصرة للقضية الفلسطينية"، مشدداً على أنّ "الشعب اليمني العظيم، بقيادته وقواته المسلحة، سيتجاوز هذا التحدي، كما تجاوز التحديات خلال الأعوام الماضية".

يأتي ذلك بعد أن شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتٍ معادية على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة، غربي اليمن، أسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى.

وفي إثر العدوان الإسرائيلي، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، أنّ "الجريمة الإسرائيلية هذه لن تُثنينا عن مواصلة الإسناد لغزة، بل سيكون هنا عمليات تقضّ مضاجع الكيان الموقت".

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