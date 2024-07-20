٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85543982
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توفير فرص العمل لـ 80 ألف شخص في المدن الصناعية بمحافظة خراسان الرضوية

٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٢٣ ص
رمز الخبر: 85543982
توفير فرص العمل لـ 80 ألف شخص في المدن الصناعية بمحافظة خراسان الرضوية

مشهد / 21 تموز/يوليو/ارنا- اعلن المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية في محافظة خراسان الرضوية إن المدن والمناطق الصناعية في المحافظة الواقعة شمال شرق ايران وفرت فرص العمل لـ 80 ألف شخص.

وقال جعفر فرشجي مساء السبت في اجتماع الناشطين الاقتصاديين في محافظة خراسان الرضوية، هناك 53 منطقة صناعية معتمدة موجودة في محافظة خراسان الرضوية.

واضاف فرشجي: ان 40% من وحدات الاستغلال الصناعي في المحافظة موجودة في المدن والمناطق الصناعية.

وقال: في محافظة خراسان الرضوية، لدينا 8 مدن صناعية غير حكومية، 5 منها في طور الحصول على تصاريح التأسيس، وتم إصدار تصاريح لثلاث مدن هي الان قيد التشغيل.

وصرح المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية في محافظة خراسان الرضوية: يجب اعتبار وجود المدن والمناطق الصناعية ميزة وليس خللا.

انتهى ** 2342

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