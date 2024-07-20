توفير فرص العمل لـ 80 ألف شخص في المدن الصناعية بمحافظة خراسان الرضوية

وقال جعفر فرشجي مساء السبت في اجتماع الناشطين الاقتصاديين في محافظة خراسان الرضوية، هناك 53 منطقة صناعية معتمدة موجودة في محافظة خراسان الرضوية.

واضاف فرشجي: ان 40% من وحدات الاستغلال الصناعي في المحافظة موجودة في المدن والمناطق الصناعية.

وقال: في محافظة خراسان الرضوية، لدينا 8 مدن صناعية غير حكومية، 5 منها في طور الحصول على تصاريح التأسيس، وتم إصدار تصاريح لثلاث مدن هي الان قيد التشغيل.

وصرح المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية في محافظة خراسان الرضوية: يجب اعتبار وجود المدن والمناطق الصناعية ميزة وليس خللا.

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