حزب الله يستهدف موقعي زبدين والزاعورة بالصواريخ والمسيّرات الانقضاضية

وأكدت المقاومة شَنَّ مجاهديها هجوماً جوياً، عبر سربٍ ‌‏من المسيّرات الانقضاضية، على مرابض المدفعية والصواريخ في الزاعورة.

واستهدفت المقاومة في الزاعورة أماكن التموضع ‏والاستقرار لضباط الاحتلال وجنوده، ومنصات القبة الحديدية فيها، وأصابت ‏أهدافها بِدقة، وحققت إصابات ‏مُؤكدة.‏

ووفق بيان المقاومة، يأتي ذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداء ‌‏العدو الإسرائيلي على بلدة صفد البطيخ".

ويوم امس أيضاً، أعلنت المقاومة قصف مجاهديها مستوطنة "دفنا" الإسرائيلية، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، مؤكدةً أنّ مجاهديها أدخلوا مستوطنة "دفنا" في "جدول النيران للمرة الأولى".

وأعلنت المقاومة استهدافها تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محيط موقع المنارة، ‏بالقذائف المدفعية، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.‏

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