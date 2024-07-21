مفتي سلطنة عمان: على المسلمين جميعا أن يؤازروا اليمن وينصروها

وجاء في بيان نشرته صفحة الخليلي على منصة "إكس": "لقد فوجئنا بالعدوان الصهيوني الغاشم على اليمن الشقيق، وهذا مما يوجب على المسلمين جميعا أن يؤازروا اليمن وينصروها؛ فأمة الإسلام أمة واحدة والعدوان على أي منها إنما هو عدوان على الجميع".

وأضاف البيان: "وما كان هذا إلا بسبب موقف الأشقاء في اليمن السعيد في نصرة الحق ورد عدوان المعتدين على المقدسات الإسلامية، وعلى حرمات دماء أشقائنا في الأرض المحتلة، فجزاهم الله خيرا على مواقفهم الشجاعة ونصرتهم للحق، والله يرد كيد الكائدين في نحورهم ويسلم الجميع من شرورهم وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وتابع مفتي سلطنة عمان: "عزاؤنا الحار لجميع الإخوة في اليمن، ولأنفسنا، ولأمة الإسلام جميعا، والله يتغمد الشهداء برحمته ويسكنهم فسيح جناته".

انتهى ** 2342