بزشكيان: نصب كل جهودنا لحل مشاكل الناس

وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، صرح الرئيس الايراني المنتخب بزشكيان بأنه يجب علينا جميعا ان نتكاتف ونعمل يدا بيد لتجاوز الأزمات والمشاكل التي تواجهها البلاد بالتنسيق والتفكير المشترك والتعاطف والإجابة على مشاكل الناس وحلها.

وأضاف الرئيس المنتخب: " سأبذل قصارى جهدي للاستجابة للناس وحل مشاكلهم ".

واشار انه وفي الوقت الذي وثق بنا الشعب واختارنا لهذه المسؤولية سنكون في خدمته وليس في خدمة مصالحنا الشخصية،مضيفا بأنه سيبذل قصارى جهده وسيعمل بكل جوارحه للاستجابة لاحتياجات الشعب بمساعدة النواب والمسؤولين والمجموعات الموجودة في البلاد.

واوضح بزشكيان مسؤوليته امام الشعب مستشهدا بوصايا للامام علي (ع) لولديه:"اُوصيكما بتقوى اللّه ،وأن لا تبغيا الدنيا وإنْ بغتكما ،ولا تأسفا على شيءٍ منها زُوِي عنكما، وقولا الحق واعملا للأجر و كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا."

وتابع مؤكدا على ان هذه الوصايا هي ما يؤمن بها ويجب أن نفعل شيئا لإزالة الظلم والمظالم وإنشاء مجتمع يسوده العدل والإنصاف.

مازلنا كما كنا لكن عبء مسؤوليتنا أصبح أثقل

وذكر بزشكيان ان الرئيس يجب ان لا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية ولمصالح من حوله، انما ينبغي أغتنام هذه الفرصة لخدمة الشعب بمساعدة النواب الكرام وسائر اطياف المجتمع متمنيا التوفيق في هذه المهمة.

واضاف :مازلنا كما كنا، وبالتأكيد لن يحدث ذلك أي فرق سوى ان عبء مسؤوليتنا أصبح أثقل.

واشار انه وعلى الرغم من المؤمرات التي حكيت ضد ايران لعدم مشاركة الشعب في الانتخابات الا ان الشعب الايراني اليقظ اتى الى صناديق الاقتراع بحماسة واختار رئيسه بكل نزاهة وديمقراطية.

كما ثمّن بزشكيان جهود قاليباف الذي تعاون مع الرئيس المنتخب في مختلف اللقاءات وأعرب عن أمله في أن يتمكن مجلس الشورى الاسلامي والحكومة المقبلة من فك العقد الموجودة في البلاد.

انتهى**ر.م