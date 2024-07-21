حماس والجهاد الإسلامي أدانتا العدوان الإسرائيلي على اليمن

واعتبرت حماس أن هذه العربدة الصهيونية محاولة يائسة لثني قوى المقاومة في الأمة عن أداء واجبها تجاه القدس والشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة تضامنها الكامل مع الشعب اليمني الشقيق، ونعت شهداءهم، وأثنت على مواقفهم الشجاعة وقرارهم الحاسم بتقديم كل سبل الدعم والإسناد لشعبنا الفلسطيني.

كما حملت حركة حماس العدو الإسرائيلي وأمريكا المسؤولية الكاملة عن التصعيد في المنطقة بمنحها الاحتلال الغطاء السياسي والدعم العسكري الكامل، داعيةً جميع الدول وقوى الأمة العربية والإسلامية إلى إدانة هذا العدوان والوحدة في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب.

وفي بيان مماثل، أدانت حركة الجهاد الإسلامي العدوان الإسرائيلي على الشعب اليمني، واعتبرت أن هذه الجريمة تؤكد أن الكيان الإسرائيلي يشكل خطراً على جميع شعوب الأمة العربية والإسلامية.

وأضافت الحركة أن هذا العدوان ما كان ليتم لولا الدعم الغربي السافر لإسرائيل، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي الحكومات التي سمحت لطائرات العدوان الإسرائيلي باستخدام أجوائها لتنفيذ هذه الجريمة.

وأشادت حركة الجهاد الإسلامي بصمود الشعب اليمني ومواقفه المشرفة وتضحياته في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الهمجية الإسرائيلية لن تثني اليمن عن مساندة الشعب الفلسطيني.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت أمس السبت، غارات معادية على محطة كهربائية ومنشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة، غربي اليمن.

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