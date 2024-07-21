٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٥٩ ص
رمز الخبر: 85544194
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journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

قيادي في حماس: الإجرام الصهيوني لن يتوقف دون تدفيعه الثمن وتصاعد الضغوط

٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٥٩ ص
رمز الخبر: 85544194
قيادي في حماس: الإجرام الصهيوني لن يتوقف دون تدفيعه الثمن وتصاعد الضغوط

طهران/ 21 تموز/ يونيو/ ارنا- قال القيادي في حماس "عزت الرشق" إن كيان الاحتلال سيكتوي بالنار التي شبت في الحديدة وتراكم الجرائم الصهيونية يعني تغيير المعادلة ولن يتوقف دون تدفيعه الثمن وتصاعد الضغوط.

وأضاف الرشق: تتواصل جرائم المحتل الصهيوني البشعة الإرهابية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 289 على التوالي، وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية التي وفرت له الغطاء الكامل بحق شعبنا الفلسطيني.

وتابع: على مدار اليوم وكل يوم يرتكب العدو الصهيوني المجرم عدة مجازر في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه؛ تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والآمنين في بيوتهم وفي الخيام وفي كل مكان؛ وقبل ساعات ارتكب العدو المجرم في منطقة ارميضة شرق خانيونس مجزرة في بركس يؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد 7 شهداء وإصابة آخرين.

وفي اليوم الـ 289 من العدوان على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها للقطاع، وارتكبت مجازر جديدة في المنطقة الوسطى، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 60 شهيدا منذ فجر أمس السبت.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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