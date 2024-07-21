غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء غارات الكيان الإسرائيلي على الحديدة غرب اليمن

وجاء في بيان صادر عن مكتب أنطونيو غوتيريش ""الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة عن غارات جوية نفذت في وقت سابق اليوم في ميناء الحديدة وحوله في اليمن".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء خطر مزيد من التصعيد في المنطقة، داعيا إلى ضبط النفس.

ولم يشر غوتيريش في هذا البيان إلى استمرار الجرائم الصهيونية في غزة ومغامراتهم الخطيرة في المنطقة، وقال:" إن هذه الهجمات، التي أعلنت "إسرائيل" مسؤوليتها عنها، جاءت رداً على هجمات الحوثيين السابقة عليها".

هذا وقد شن طيران الكيان الإسرائيلي مساء يوم امس السبت 20 تموز/ يوليو 2024 غارات على مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

واعلنت مصادر اخبارية صهيونية ان العدوان على مدينة الحديدة نفذته 20 مقاتلة من طراز "أف- 35" تحمل مئات الأطنان من المتفجرات.

هذا واعلنت وسائل إعلام يمنية ان طيران الكيان الإسرائيلي شن غارات عدة على مدينة الحديدة واستهدف خزانات النفط وخزانات مازوت الكهرباء في الميناء ما أسفر عن اندلاع حرائق فيها.

واضافت ان غارات عدوانية استهدفت محطة رأس كثيب الكهربائية في الحديدة.

وافاد موقع كسيوس عن مسؤول أمريكي : "ان طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب".

من جانبها اعلنت وزارة الصحة اليمنية عن سقوط شهداء وجرحى إثر غارات الكيان الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

واوضحت الوزارة ان العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 3 أشخاص على الأقل وإصابة 87 آخرين بينهم مصابون بحروق شديدة.

انتهى**ر.م