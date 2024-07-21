القوات المسلحة اليمنية سترد على العدوان الاسرائيلي في الزمان والمكان المناسبين

وقال الحوري اليوم الأحد، في مقابلة مع مراسل ارنا: بكل تاكيد اليمن وهو يشارك في الدفاع عن الكرامة والانسانية والمظلومية في فلسطين يتوقع ان ينزلق الاسرائيلي ومن ورائه الامريكي والبريطاني في عدوان على اليمن.

وأضاف: انهم يعتدون على اليمن منذ اكثر من تسع سنوات لكننا نؤكد ان حسابات ثلاثي العدوان الاسرائيلي الامريكي البريطاني على اليمن ستسقط مثلما سقطت اهدافه في غزة، فكيان الاحتلال بات يعيش حالة من الرعب الوجودي امام بأس واستبسال المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني ومؤازرة جبهات الجهاد والاسناد وفي مقدمتها اليمن.

وتابع: إن اليمن في معركة الاسناد لفلسطين ضد العدو الصهيوني منذ تسعة اشهر، واليوم ستكون في معركة دفاع عن اليمن إلى جانب اسناد فلسطين وهي بذلك تخوض اشرف معركة مقدسة ضد العدو المحتل بالنيابة عن كل احرار الامة.

وأردف قائلا: كما ان عمليات القوات المسلحة المنتظرة ستنفذ ارادة الشعب اليمني الذي يخرج بالملايين للساحات كل يوم جمعة مفوضا للقائد السيد عبدالملك الحوثي في اتخاذ القرارات المناسبة ضد جرائم العدو الصهيوني في غزة القيادة سقفها عال جدا في الرد خصوصا وهي تقارع عدو الامة الاسلامية الغدة السرطانية "اسرائيل" والجانب العسكري سيكون اكثر تحفيزا في الارتقاء بعملياته النوعية الرادعة للعدو الصهيوني مثل عملياته التي كانت رادعة لتحالف الازدهار الفاشل وتطورت بحرا وجوا حتى الحقت الهزيمة لبوارجه ومدمراته الحربية التي فرت من المنطقة.

وقال: إن تصريحات القيادات العسكرية الامريكية خصوصا العاملين على متن تلك البوارج والمدمرات سمعها كل العالم. الاسرائيلي معركته باطلة والمرحلة التي يعيشها هدفها تأخير سقوطه وزوال كيانه الغاصب وليس من مصلحة اي دولة او نظام مؤازرته او مساعدته سواء في الهجوم على اليمن أو في الدفاع عنه لمواجهة الضربات اليمنية.

وصرح: واليمن سبق وحذرت اي دولة من التورط في العدوان عليها جاء ذلك في خطابات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله واذا ثبت لدى اليمن مشاركة اي دولة او طرف ستتخذ مواقف واجراءات صعبة ضدهم لان نوع المعركة والمنازلة التاريخية التي تخوضها لاتتحمل الخيانة من اي من ابناء الامة العربية والاسلامية.

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